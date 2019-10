TYLKO U NAS! Megaskandal w TVP Rzeszów! Grzegorz Braun nie wpuszczony na debatę przedwyborczą

Grzegorz Braun – mimo wystosowania zaproszenia do komitetu Konfederacji – nie został wpuszczony do siedziby TVP w Rzeszowie, gdzie odbyć się miała debata przedstawicieli komitetów na temat kultury. – Praktyki cenzorskie – przemilczenie, przekłamanie – to jest to, z czym Konfederacja ma do czynienia – powiedział nczas.com Grzegorz Braun.

Jak powiedział nam Braun, chodzi o „program publicystyczno-propagandowy, który jest regularnie na tej antenie nadawany”, a który w okresie przedwyborczym ma charakter debaty.

– TVP chciałaby wybierać, mieć prawo selekcjonowania kandydatów, których KW Konfederacja Wolność i Niepodległość deleguje do programów wyborczych – powiedział naszemu portalowi Grzegorz Braun.

– Zmowa przemilczenia i przekłamania dotycząca Konfederacji w całości, wobec mnie jest obawiam się stosowana ze szczególnym rygorem. Wyraziło się to dzisiaj tym, że TVP S.A. w Rzeszowie nie dopuściła mnie do udziału w programie, do którego zaprosiła przedstawiciela Konfederacji, ale chciała decydować, kogo Konfederacja deleguje – dodał Braun.

– TVP S.A. – i centralnie i lokalnie – z jednej strony stara się stwarzać pozory pluralizmu, z drugiej rygorystycznie eliminuje tych kandydatów, których dotyczy zapis cenzorski. Najwyraźniej do takich kandydatów należę – zaznaczył lider Konfederacji.

– To samo w sobie nie jest niczym więcej, jak kolejnym przypadkiem potwierdzającym tę regułę. Praktyki cenzorskie – przemilczenie, przekłamanie – to jest to, z czym Konfederacja ma do czynienia, a w Rzeszowie ja osobiście jako lider podkarpackiej listy Konfederacji w okręgu nr 23 – stwierdził.

Co dodatkowo oburza, tematem rozmowy miała być kultura, w której „miałby coś do powiedzenia”, ponieważ jest „nie tylko odbiorcą kultury, ale też jej współtwórcą jako reżyser, autor filmów i książek”.

– Jednakowoż TVP S.A. w Rzeszowie przede mną zamyka drzwi do studia telewizyjnego – podsumował Braun.

Źródło: nczas.com