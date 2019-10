[TYLKO U NAS] Michalkiewicz wprost o rządach Kaczyńskiego: Ma tylko jedną namiętność … do władzy [VIDEO]

Jarosław Kaczyński już nie ma innych namiętności poza jedną, czyli namiętności do władzy, on właśnie taką ma. Tej namiętności towarzyszy przekonanie, że jest mężem opatrznościowym, ale ta opatrzność ma swoją cenę. On gotów jest Polskę poświęcić, byle dowodzić swojemu dobrostanowi psychicznemu – mówi Stanisław Michalkiewicz w najnowszym komentarzu dla telewizji NCzas TV.

Niezależny publicysta w rozmowie odnosił się między innymi do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA i ustaleń, jakie miały zostać przypieczętowane w trakcie m.in. rozmów z Donaldem Trumpem.

Zdaniem Stanisława Michalkiewicza, będący u władzy PiS, a w szczególności Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że jego „panowanie” w Polsce oparte jest między innymi na wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych.

Ja bym się nigdy nie ośmielił przyznać, że Jarosław Kaczyński z czegoś sobie nie zdaje sprawy. On jest inteligentnym człowiekiem i zdaje sobie z tego sprawę, a jeśli zalecił swoim pretorianom […] że jego władza wisi na cienkiej nitce amerykańskiego wsparcia – mówi publicysta.

Jeśli Kaczyński zrobi coś nie tak, to nitka zostanie przecięta, a jego władza runie w ciemności, gdzie tylko płacz i zgrzytanie zębów. Oczywiście, nie chce tam się znaleźć – dodaje.