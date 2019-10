Wege-wariaci zmienią oblicze polskiego rolnictwa? Dla wielu gospodarstw może to oznaczać koniec produkcji

W Polsce z każdym rokiem przybywa wegetarian i wegan, obecnie jest ich już ok. miliona. Kolejne dwa miliony osób również rozważają rezygnację z mięsa, a następne miliony ograniczają jego spożycie. Tego typu przemiany z całą pewnością wpłyną na rolnictwo i przemysł nad Wisłą.

„Rzeczpospolita”, która podaje te wiadomości, wskazuje, iż rezygnacja z mięsa bądź też jego ograniczanie to trend ogólnoświatowy. Jak zatem widać, Polacy postanowili się w niego wpisać.

W gazecie można przeczytać m.in.: „Związany zarówno z kwestiami ideologicznymi, jak cierpienie zwierząt, po środowiskowe – wyprodukowanie kilograma wołowiny to średnio ponad 14 tys. litrów wody i ponad 6 kg paszy, a poza tym do atmosfery trafia tyle CO2, co trzygodzinna jazda samochodem”.

Rośnie natomiast zapotrzebowanie na produkty roślinne.

– Mimo że utożsamiamy je głównie z osobami na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, to aż 90 proc. sprzedaży jest generowana przez osoby niebędące na żadnej z tych diet – mówi Patrycja Homa, dyrektor ProVeg Polska.

Wciąż jednak Polakom daleko jest do mieszkańców innych państw europejskich, gdzie produkty wegetariańskie i wegańskie cieszą się znacznie większą popularnością.

– Jednak daleko nam jeszcze do krajów zachodnich, dlatego wciąż jest tu miejsce na tego typu produkty – dodaje Homa.

Zmiany te z całą pewnością wpłyną na rolnictwo oraz przemysł spożywczy. Wielu rolników będzie bowiem zmuszonych do zlikwidowania swoich hodowli, a co za tym idzie, stracą oni swoje źródło utrzymania. Podobnie będzie z firmami zajmującymi się przetwórstwem. Zostaną one w dużej mierze zmuszone do przebranżowienia się.