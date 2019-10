Wielki Roast Janusza Korwin-Mikkego! Na scenie Krzysztof Skiba, Dominika Tajner, „Jaok” i wiele gwiazd [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke to jedyny człowiek ze świata polityki w Polsce, który potrafi podchodzić do własnej osoby z tak dużym dystansem. Okazuje się, że już tydzień po wyborach w Hula-Kula odbędzie się Roast Janusza Korwin-Mikkego!

Byłego europosła nikomu nie trzeba przedstawiać. Moda ze Stanów Zjednoczonych dotarła do Polski, a najbardziej kontrowersyjny i ekstrawagancki polski polityk doczekał się własnego roastu.

Już 20 października w klubie Hula-Kula w Warszawie odbędzie się „Roast Janusza Korwin-Mikkego”. Na scenie nie zabraknie znanych osób. Wśród nich znajdą się:

Dominika Tajner, Bilguun Ariunbaatar, Krzysztof Skiba, Marek „AdBuster” Hoffmann, Mikołaj „Jaok” Janusz, Człowiek Warga, Maciej „Lobo” Linke, Jakub Poczęty, Juliusz Sipika, Paweł Reszela, Piotr Wojteczek.

Bilety na wydarzenie są obecnie sprzedawane w cenie 29 złotych, a co ciekawe roast będzie transmitowany również w Pay Per View. Do uczestnictwa w wydarzeniu zachęca sama Dominika Tajner.