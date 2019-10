Wiemy kiedy odbędzie się następna debata i kto ją będzie transmitował! Kogo wystawi Konfederacja?

Wirtualna Polska informuje, że kolejna debata przedwyborcza ma się odbyć w ostatnim tygodniu przed wyborami parlamentarnymi i ma być transmitowana przez stację TVN.

W ostatnim tygodniu przed wyborami na antenie stacji TVN ma dojść do ostatniej już przedwyborczej debaty, w której reprezentanci różnych partii będą mogli zaprezentować programy swoich stronnictw i, przynajmniej w założeniu, skonfrontować je z propozycjami pozostałych partii.

W tym momencie znamy już co po niektórych potencjalnych reprezentantów, którzy stawią się na debacie. Robert Biedroń miał zdradzić w rozmowie z dziennikarzami, że Lewica do debaty wystawi tym razem Adriana Zandberga, co może być odpowiedzią na słaby występ Andrzeja Rozenka w TVP.

Z kolei Koalicja Obywatelska ma tym razem postawić na kobietę, ale wciąż nie wiadomo, czy na debacie stawi się Małgorzata Kidawa-Błońska czy Barbara Nowacka.

Wciąż nie wiadomo kto będzie reprezentował resztę komitetów. Na debacie w TVP Konfederacja wystawiła Jacka Wilka, który w opinii komentatorów świetnie poradził sobie z tym wyzwaniem.

Źródło: Wirtualna Polska