Atak eko-terrorystów na brytyjskie Ministerstwo Finansów! Użyli wozu strażackiego, a „krew” lała się strumieniami! [VIDEO]

Eko-terroryści zaatakowali budynek brytyjskiego Ministerstwa Finansów. Używając wozu strażackiego obryzgali fasadę skarbca czerwoną farbą.

Zieloni radykałowie podjechali do brytyjskiego skarbca wozem strażackim i rozpylili czerwoną farbę przez wąż na budynek. W pewnym momencie stracili kontrolę nad szlauchem.

Po skończonej chuligańskiej akcji czterech eko-przesepców stanęło na wozie strażackim, na którym widniał napis „Przestańcie finansować śmierć klimatyczną”.

Czerwona farba, której użyło bojówkarskie eko-jugend miała ponoć symbolizować krew i nawiązywać do hasła widniejącego na banerze.

Funkcjonariusze policji, którzy przyjechali na miejsce, wykazali się rażącą nieporadnością. Co prawda aresztowano czwórkę rzezimieszków, ale już kwestia wozu strażackiego stanowiła dla policjantów zagwozdkę nie do rozgryzienia.

Kierowca, który przyprowadził wóz pod budynek ministerstwa, wyciągnął kluczyki ze stacyjki – funkcjonariusze nie potrafili poradzić sobie z takim wyzwaniem.

Co ciekawe wóz strażacki wykorzystany w akcji kupiono… na eBayu.

Akcję zielonych terrorystów uznano za na tyle groźną, że konieczne było odcięcie dróg do miejsca zdarzenia. Użycie wozu strażackiego już samo w sobie było rażącym narażeniem życia uczestników ruchu drogowego i przechodniów, zaś obryzgiwanie budynku farbą przy użyciu szlaucha, nad którym stracono kontrolę, stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się w pobliżu.

Brytyjski skarbiec jest budynkiem zabytkowym, sięgającym historią czasów Wilhelma Zdobywcy – na razie nie ujawniono jak groźne dla zabytku są szkody wyrządzone przez bezmyślnych zielonych.

Climate change activists spray red paint at the facade of the British Treasury https://t.co/5FLMwEc2R9 pic.twitter.com/qU6YSmOAYz

— Reuters Top News (@Reuters) October 3, 2019