Berkowicz podał OSTATECZNY argument, który ma przekonać niezdecydowanych do głosowania na Konfederację. „Przekażcie to dalej”

Konrad Berkowicz przedstawił argument, który ma sprawić iż wyborcy, którzy nie są jeszcze pewni na kogo głosować zdecydują się poprzeć Konfederację. Prosi o udostępnianie i przekazywanie innym.

Berkowicz napisał w mediach społecznościowych, że głosowanie na „Bandę Czworga” to głos stracony, który niczego nie zmieni, a tworzące ją partie i tak dostaną się do Sejmu.

Jak zwrócił uwagę w przypadku Konfederacji sytuacja jest odmienna. Biorąc pod uwagę sondaże i historię każdy głos ma ogromną siłę i może zdecydować o tym, czy ugrupowanie przekroczy próg wyborczy czy też nie.

Ze względu na obowiązującą ordynację wyborczą i metodę D’Hondta stosowaną przy podziale mandatów, głosy oddane na ugrupowania, które tego nie uczynią, przypadają do podziału pozostałym partiom, przy czym największą „premię” uzyskują największe z nich.

Wystarczy przypomnieć, że w poprzednich wyborach partii KORWiN zabrakło zaledwie 0.26 proc. głosów czyli dokładnie 36 482, by tego dokonać. Efektem były samodzielne rządy PiS, który zdobył zaledwie 37.58 proc. oddanych głosów, a mimo tego uzyskał większość. Stało się tak dlatego, że zmarnowały się także głosy oddane na startujące w koalicji SLD.

– Nie trzeba jej kochać, nie trzeba się z nią zgadzać – wystarczy uznać, że WARTO, BY W SEJMIE BYŁA PRZYNAJMNIEJ JEDNA NOWA SIŁA. Żeby była jakaś świeżość, żeby był ktoś, kto będzie reszcie patrzył na ręce, ożywiał dyskusję, motywował do lepszego działania… no i żeby nie było nudno! – napisał na Facebooku Berkowicz.

– Proszę UDOSTĘPNIĆ, SKOMENTOWAĆ (wówczas Twoi znajomi zobaczą wpis), ale PRZEDE WSZYSTKIM PRZEKAZAĆ SWOIM ZNAJOMYM I BLISKIM TWARZĄ W TWARZ! – zwrócił się z apelem do wszystkich sympatyków.