Chińczycy w posiadaniu POTĘŻNEJ BRONI. Na ich celowniku Europa i Stany Zjednoczone!

Wiele wskazuje na to, że na globie nie ma obszaru, który nie znajdowałby się w zasięgu chińskiej armii. Okazuje się, że Państwo Środka posiada najwyższej klasy technologię umożliwiającą produkcję pocisków balistycznych, które konkurują z produkcjami amerykańskimi i rosyjskimi.

Na wyposażeniu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej znajdują się ICBM i to właśnie one wedle doniesień medialnych mają mieć zdolność sięgnięcia każdego celu na terenie Europy, Azji czy obu Ameryk – czyli praktycznie niemal całego globu.

W poniedziałek 1. października Chińska Republika Ludowa obchodziła swoje 70. urodziny i z tej okazji na pl. Tienanmen w Pekinie, władze zorganizowały wielką defiladę wojskową. Przez stolicę Państwa Środka przemaszerowało 15 tys żołnierzy, przejechało blisko 600 jednostek sprzętu i przeleciało 160 samolotów i helikopterów. Prawdziwym hitem okazały się pokazy systemów rakietowych.

Zaprezentowano wyrzutnie, które zdaniem ekspertów obsługują nowoczesne hipersoniczne pociski manewrujące DF-100 o zasięgu 500 km. Ich zaletą jest to, że bardzo ciężko je zneutralizować. Poruszają się na małych wysokościach, przez co trudno je wykryć i potrafią manewrować co sprawia z kolei, że ich zestrzelenie staje się niemal niemożliwe.

Największe emocje wzbudził zaprezentowany po raz pierwszy naddźwiękowy system rakietowy średniego zasięgu (1,8-2,5 tys km) DF-17. Prace nad systemami o takim zasięgu jeszcze do niedawna były zakazane zarówno w Rosji jak i Stanach Zjednoczonych. To może dawać Chińczykom sporą przewagę nad analogicznymi technologiami dwóch pozostałych mocarstw.

DF-41 to z kolei nowoczesny międzykontynentalny pocisk balistyczny. O jego istnieniu świat dowiedział się kilka lat temu. Po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano go na poniedziałkowej defiladzie. Według ekspertów może to być najskuteczniejszy na świecie pocisk tej kategorii. Chiński ICBM ma zasięg od 12 do 15 tys km.

Źródło: Sputnik Polska