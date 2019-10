Czy lewica poprze kandydaturę Kidawy-Błońskiej na premiera? Odpowiedź Biedronia jest ZDUMIEWAJĄCA!

Lider Wiosny Robert Biedroń był gościem w redakcji „Super Expressu”, gdzie pytaniami zarzuciła go Kamila Biedrzycka. Jedno z nich dotyczyło tego czy lewica poprze ewentualną kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera. Odpowiedź Biedronia była zaskakująca!

Okazuje się, że lewica zamiast stanąć za kandydatką KO wysunie propozycje swoich ludzi. – My będziemy mieli swoich kandydatów, jeśli będziemy współtworzyć rząd – powiedział.

W wywiadzie z Biedrzycką zdradził nawet nazwiska tych osób. – Mamy wielu kandydatów: Adrian Zandberg, Gabriela Morawska-Stanecka, Małgorzata Szmajdzińska… – wyliczał.

Czy warto ufać jego słowom? Niekoniecznie. Wszyscy zapewne doskonale pamiętają jak przed wyborami do europarlamentu zapewniał, że jeśli otrzyma mandat to się go zrzeknie, żeby poprowadzić swoją Wiosnę w boju na krajowym podwórku. Szybko okazało się, że jego projekt polityczny nie wypalił, więc postanowił, że zostanie w Brukseli, na ciepłej i rentownej posadzie.

Źródła: „Express Biedrzyckiej”, nczas.com