Gigantyczny huragan jest już u bram Europy, a jego skutki odczujemy także w Polsce. To prawdziwy potwór [VIDEO]

Już za kilka godzin megahuragan Lorenzo uderzy w Irlandię i Wielką Brytanię. Jest to największy huragan w historii pomiarów na wodach wschodniego Atlantyku. Jego skutki odczujemy również w Polsce.

Choć nie musimy obawiać się takiego spustoszenia jakie spotkało Azory, czy takiego uderzenia jakie przyjmą na siebie Wyspy Brytyjskie, to jednak odczujemy obecność Lorenzo w Europie.

„Pozostałości” po megahuraganie spowodują silne opady na południu i południowym zachodzie naszego kraju. Spadnie od 10 do 25 mm. deszczu.

We strongly advise the public to stay away from exposed beaches, cliffs & harbours along the coast tonight.

Remember, Stay Back, Stay High and Stay Dry!

If you see someone in difficulty in the sea or on the shore dial 999 or 112 and ask for Coast Guard #Lorenzo #IrishCoastGuard pic.twitter.com/YVqky3SlOL

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) October 3, 2019