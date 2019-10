Katastrofa zabytkowego bombowca. Nie wszyscy na pokładzie zdołali przeżyć [VIDEO]

Do katastrofy amerykańskiego bombowca z czasów II Wojny Światowej doszło w poniedziałek w stanie Connecticut w USA. Śmierć poniosło 7 osób, a co najmniej 7 jest rannych.

Bombowiec Boeing B-17 wystartował około 10 rano z Bradley International Airport koło Hartford ale po kilku minutach piloci zgłosili przez radio problem techniczny i zawrócili na lotnisko.

Do katastrofy doszło podczas próby lądowania. Zabytkowa maszyna uderzyła w hangar i stanęła w płomieniach.

Na pokładzie bombowca znajdowało się 10 pasażerów i 3 członków załogi. W wyniku katastrofy śmierć poniosło 7 osób. Pozostałe osoby także odniosły obrażenia i zostały przewiezione do szpitala. Część z nich jest ciężko poparzona. W katastrofie ucierpiała też jedna osoba znajdująca się na ziemi.

Amerykański bombowiec Boeing B-17 zwany był „Latającą Fortecą” z powodu bardzo silnego uzbrojenia pokładowego i odporności na uszkodzenia w wyniku ostrzału wroga. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych samolotów II Wojny Światowej.

Maszyna, która uległa katastrofie była jednym z ostatnich latających do dziś egzemplarzy. Samolot należał do Collings Foundation. Maszyna o imieniu “Nine-O-Nine” była elementem programu edukacyjnego „Wings of Freedom” prowadzonego przez fundację.

Źródło: Twitter