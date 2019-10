Nie będzie już nuklearnych katastrof? Opracowano projekt neutralizacji broni i awarii jądrowych [VIDEO]

To wygląda na koniec problemu z katastrofami jądrowymi. Stworzono technologię szybkiego rozbrojenia każdej broni jądrowej oraz skutecznej neutralizacji groźnych awarii w elektrowniach.

Poinformowali o tym naukowcy z dwóch różnych ośrodków badawczych. W Sandia National Laboratories, który zajmuje się badaniami nad energetyką jądrową i jej bezpieczeństwem, powstał najbardziej zaawansowany obecnie na świecie model komputerowy i oprogramowanie związane z technologią jądrową.

System przewiduje i symuluje proces stopienia się wysoce radioaktywnego rdzenia reaktora, prętów moderacyjnych i innych komponentów, składających się na blok reaktora poprzez wtłaczanie minerałów podobnych do piasku bezpośrednio do rdzenia reaktora jądrowego. To umożliwi znacznie spowolnienie reakcji topienia się rdzenia i komponentów, zabezpieczy uszkodzony rdzeń i systemy chłodzenia przed eksplozją oraz emisją promieniotwórczych substancji do atmosfery.

Drugi system neutralizacji broni jądrowej opracował Pentagon. Polega on na przesłaniu poziomej wiązki neutronów przez głowicę, a następnie przez filtr litowy, szyfrujący informacje do detektora. Ta metoda pozwoli wyeliminować wszelakie fałszerstwa i chroni patenty każdego z mocarstw co wzmocni zaufanie między mocarstwami w przypadku uzgodnienia wzajemnego rozbrajania.

To pierwszy krok na drodze do zupełnej neutralizacji broni jądrowej, w tym pocisków z głowicami nuklearnymi, która w przyszłości doprowadzi do zakończenia procesu szantażu atomowego.

Źródło: GeekWeek.pl