Od listopada we Francji testy technologii rozpoznawania twarzy. Krok ku totalizmowi, czy nowoczesności?

We Francji w listopadzie ruszą ogólnokrajowe testy technologii rozpoznawania twarzy, która ma być elementem wdrażania systemu cyfrowej tożsamości Alicem. Tymczasem miejscowy organ ochrony danych (CNIL) uważa, że program narusza zasady prawa.

Francja dość wolno adaptuje się do nowych technologii kontrolowania społeczeństwa, co trzeba jej zapisać na plus. Nawet wprowadzanie ulicznego monitoringu budziło tu długie i żywe dyskusje, a wiele miast stawiało przez lata opór.

Jednak wg prezydenta Emmanuela Macrona system ustalania cyfrowej tożsamości ma usprawnić działanie aparatu państwowego, a pierwsze testy odbędą się już w listopadzie. Planom uruchomienia programu Alicem sprzeciwia się krajowy regulator ochrony danych osobowych oraz społeczność aktywistów działających na rzecz ochrony prywatności.

Decyzja rządu Macrona została zaskarżona do najwyższego trybunału administracyjnego. Przeciwnicy argumentują, że Francja zmierza w kierunku „masowego użycia technologii rozpoznawania twarzy, a zainteresowanie ważnymi kwestiami zgody i wolności wyboru jest bardzo małe”.

Tworzenie „cyfrowych tożsamości” obywateli ma umożliwiać dostęp do wszystkich usług administracji państwowej, ale też pozwoli na pełną kontrolę obywateli. Z kolei kandydaci na terrorystów i przestępców z pewnością sobie z tym poradzą.

Krajowa administracja zapewnia, że system rozpoznawania twarzy nigdy nie będzie stosowany do sprawowania nadzoru elektronicznego nad obywatelami, tak jak np. w komunistycznych Chinach. Wg MSW dane zebrane podczas programu pilotażowego będą usunięte po zakończeniu testów.

Tak to już jednak bywa, że kiedy na scenie pojawia się strzelba, to zawsze chociażby w ostatnim akcie, zostanie w końcu użyta. Zagrożenia programem Alicem widzą nawet deputowani z partii rządzącej.

Przeciwnicy argumentują, że program narusza postanowienia obowiązującego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (wymaga dobrowolnej, świadomie wyrażonej i jednoznacznej zgody na gromadzenie tego rodzaju danych), a dodatkowo istnieje problemem bezpieczeństwa oprogramowania.

Źródło: PAP