Putin do Zełeńskiego: „Powinien spełnić swoje obietnice przedwyborcze”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien spełniać swoje obietnice przedwyborcze dotyczące uregulowania konfliktu w Donbasie – oświadczył w czwartek rosyjski prezydent Władimir Putin. Wyraził ocenę, że na Ukrainie istnieją przeciwnicy tego procesu.

„Nie wiem, na ile dzisiaj (na Ukrainie-PAP) silni są ci, którzy są przeciwni uregulowaniu (konfliktu), zwłaszcza na podstawie porozumień mińskich” – powiedział Putin. Rosyjski prezydent, który wypowiadał się na obradach Klubu Wałdajskiego w Soczi, nie wymienił przy tym konkretnych sił na Ukrainie.

Wyraził opinię, że w społeczeństwie ukraińskim „oczywiste jest zapotrzebowanie na uregulowanie” konfliktu w Donbasie i „ludzie oczekują rozwiązania tej kwestii”. Jeśli Zełenski „będzie miał wystarczająco męstwa politycznego i sił, by doprowadzić to do końca, to potwierdzi, że jest uczciwym politykiem” – oznajmił Putin.

Podkreślił, że ukraiński prezydent „powinien spełniać swoje obietnice przedwyborcze”.

Jednocześnie ocenił, że „trudno jest powiedzieć”, czy Zełenski „mógł się przeciwstawić tym, którzy są przeciwko temu procesowi”. Putin wyraził przy tym przekonanie, że Zełenski szczerze dąży do uregulowania konfliktu.

Gospodarz Kremla powiedział też, że jeśli rosyjskie kanały telewizyjne „przedstawiają Ukrainę w niekorzystnym świetle”, to nie powinny tego czynić. (PAP)