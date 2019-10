Takiego starcia nikt się nie spodziewał! Macron i Merkel… ATAKUJĄ Gretę Thunberg! „Bardzo radykalna”

Eko-wagarowiczka Greta Thunberg skrytykowała przywódców państw i rządów. Angela Merkel i Emmanuel Macron musieli poczuć się dotknięci, bo postanowili zaatakować 16-latkę.

W swoim iście oscarowym przemówieniu na szczycie ONZ, Greta Thunberg mówiła o „zdradzie” swojego pokolenia i „bajkach o wiecznym wzroście”, które przysłaniają rządzącym nadchodzącą apokalipsę.

Chociaż zachodni przywódcy zazwyczaj uważają się za „aniołki” w kwestiach ekologii, a nasz stołeczny przypadek pokazuje, że jeśli jest się z odpowiedniej opcji politycznej, to można nawet zalać główną rzekę w kraju g*** i wybić stado kóz, nie tracąc przy tym sympatii ekologów, to jednak przywódców Francji i Niemiec oskarżenia małej fanatyczki musiały dotknąć – postanowili oni bowiem odpowiedzieć szwedzkiej eko-Pippi.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że Thunbergówna w swoim przemówieniu na szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku „w niewystarczającym stopniu powiedziała o szansach, jakie dzięki nowoczesnym technologiom i innowacjom otwierają się w zakresie ochrony klimatu”.

W obronie nowej figury mesjańskiej eko-sekciarzy szybko stanęła zielona „polityczka” z Niemiec.

– Zarzucanie młodej aktywistce niedoceniania potencjału innowacyjnego, to więcej niż bezczelność, jeśli sama wielka koalicja tłumi w zarodku wszystkie technologiczne możliwości transformacji ekologicznej – polityk Zielonych i posłanka do Bundestagu, Lisa Badum.

Oskarżenia Thunbergówny są nie w smak również francuskiemu prezydentowi, który uważa, że jeśli w Europie są jakieś problemy z ekologią to odpowiadają za nie Polacy. Macron powiedział, że młoda „ekolożka” jest „bardzo radykalna”, a on nie odnosi „wrażenia, by francuski lub niemiecki rząd coś blokowały”.

Takiego konfliktu chyba nikt się spodziewał.

Źródło: Wirtualna Polska