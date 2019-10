TO trzeba zobaczyć! Logo sieradzkiego SOR-u stało się HITEM INTERNETU. „Skojarzenie jest jednoznaczne” [FOTO]

Dwa lata temu oddział ratunkowy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu został oddany po remoncie do użytku. Wtedy na jego ścianie powstało logo, z pozoru zwykłe, nawet ładne. Po pewnym czasie zaczęło jednak budzić u pacjentów spore wątpliwości, a nawet niepokój!

„Po dwóch latach, być może znudzony długim czekaniem pacjent, przyjrzał się logo SOR-u i w Internecie zawrzało. Napis SOR ma po bokach linie imitujące zapis EKG… z tym, że ta za nim jest ciągła. Po szumie w mediach społecznosciowych pacjenci zwracają na to uwagę” – czytamy na radiolodz.pl.

Z początku w sieci wrzało. Pacjenci logo czytali jako złą wróżbę. Przed napisem SOR jest linia, która wskazuje, że serce chorego bije, za nią linia jest ciągła… Wszystko szybko się jednak wyjaśniło.

„Zapis z urządzeń czyta się faktycznie z prawej do lewej. Ale jak piszą niektórzy – skojarzenie jest jednoznaczne, a nie na tym rzecz polega, by to specjalista miał wyjaśniać, jak interpretować logotyp” – czytamy dalej.