Uzbrojony w nóż napastnik zaatakował policjantów przed prefekturą w Paryżu. Cztery ofiary śmiertelne

Atak wydaje się nie mieć związków z terroryzmem. Uzbrojony w noż mężczyzna zaatakował pięciu funkcjonariuszy w komendzie policji w Paryżu w czwartek 3 października o godzinie 13. Atak miał miejsce w siedzibie Dyrekcji Wywiadu Prefektury Policji.

Napastnikiem okazać się miał urzędnik tejże Dyrekcji, który najwyraźniej wpadł w szał. Zamachowiec był bardzo skuteczny, bo czterech policjantów, w tym kobieta, ponieśli śmierć. Agresor został zastrzelony.

Prefektura policji pozostaje niezwykle ostrożna co do hipotezy o zamachu terrorystycznym. Według źródła policyjnego mogą to być jakieś wewnętrzne porachunki, a sprawca działał sam.

Na miejsce przybył minister spraw wewnętrznych Castaner, który odwołał swoją podróż do Turcji. Zamknięto jednak stację metra „Cité”, która znajduje się obok prefektury, a teren wokół został ogrodzony. Na miejscu pojawiło się także kilkanaście wozów strażackich.

W pobliskim sądzie, który lezy pod drugiej stronie ulicy ogłoszono komunikat: „Ważna wiadomość: doszło do ataku w komendzie policji. Sytuacja jest pod kontrolą. Sektor Cité pozostaje pod obserwacją ”. Na miejsce przybył także premier Philippe, co pokazuje jednak, że sprawa jest poważna.

