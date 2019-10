Zaskakujący koniec skandalu wokół publikacji na temat zmian klimatu. Prestiżowe pismo wycofuje artykuł.

To naprawdę zaskakujący koniec skandalu wokół publikacji na temat zmian klimatu, jaki wybuchł po tym gdy naukowiec kwestionujący poprawność modeli klimatycznych wskazał na błąd popełniony przez autorów.

Prestiżowe pismo naukowe „Nature” opublikowało właśnie informację dotyczącą wycofania artykułu, który ukazał się na jego łamach 31 października 2018 roku z powodu wykrytych w nim błędów.

Artykuł, a właściwie badanie zespołu kierowanego przez Dr Laurę Resplandy z Princeton University i Ralpha Keelinga z Scripps Institution of Oceanography w San Diego, wskazywał, że oceany pochłonęły 60 proc. więcej ciepła niż dotychczas sądzono co oznaczało, iż zmiany postępują w dużo szybszym niż szacowano tempie.

Publikacja została natychmiast nagłośniona przez media głównego nurtu, które uderzyły w alarmistyczne tony.

Tymczasem, mimo iż przed publikacją badanie powinno zostać zweryfikowane przez innych naukowców, okazało się, że zawiera dyskwalifikujące je błędy.

Już kilka dni po publikacji artykułu w „Nature” wykazał to w sposób nie podlegający dyskusji Nicholas Lewis, brytyjski matematyk i jednocześnie znany krytyk obowiązujących modeli klimatycznych.

Jak napisał wystarczył mu jeden rzut oka na pierwszą stronę opublikowanej pracy, by nabrać wątpliwości co do prawdziwości prezentowanych tam tez.

Po kilku godzinach spędzonych na przeprowadzeniu kalkulacji bazujących na podanych przez autorów danych miał już pewność, że popełnili oni błąd.

Sprawa pomyłki naukowców stała się głośna i wkrótce musieli oni publicznie przyznać się do błędów.

Niemal dokładnie rok później sprawa znajduje swoje zakończenie tam gdzie się rozpoczęła. Autorzy badania opublikowali na łamach „Nature” oświadczenie, w którym czytamy:

– Krótko po publikacji komentarzy Nicholasa Lewisa, zdaliśmy sobie sprawę, że podane przez nas poziomy niepewności były niedoszacowane ze względu na to, że traktujemy niektóre błędy systemowe jako błędy losowe. Ponadto zdaliśmy sobie sprawę z kilku mniejszych problemów w naszej analizie niepewności. Chociaż skorygowanie tych problemów nie zmieniło zasadniczo głównej oceny ocieplenia oceanów, doprowadziło to do około czterokrotnego wzrostu poziomu niepewności, znacznie osłabiając implikacje dla korekty w górę ocieplenia oceanu i wrażliwości klimatu. Z powodu tych mniejszych implikacji redaktorzy „Nature” poprosili nas o wycofanie artykułu, które akceptujemy. – napisali członkowie zespołu.

Źródło: Nature/nczas