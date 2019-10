Amerykański okręt przeprowadził próbne strzelanie! Takich rakiet używa także nasza marynarka [VIDEO]

Amerykański okręt do walki na wodach przybrzeżnych USS Gabrielle Giffords (LCS 10) przeprowadził test rakiety Naval Strike Missile (NSM). Takich samych rakiet używa polska Marynarka Wojenna.

Testowe odpalenie przeprowadzono 1 października podczas ćwiczeń Pacific Griffin. Zintegrowanie przeciwokrętowych pocisków manewrujących NSM z okrętami typu Littoral Combat Ship (LCS) to znaczne wzmocnie ich siły ognia. Pierwsze próby morskie z przystosowaniem rakiet NSM do okrętów typu LCS odbyły się w roku 2014.

Pacific Griffin to cykliczne ćwiczenia morskie prowadzone co dwa lata na wodach w pobliżu wyspy Guam. Ich celem jest poprawa zdolności do współpracy na morzu przy jednoczesnym wzmocnieniu relacji między marynarką wojenną USA i Singapuru.

Pociski NSM są wykorzystywane także przez naszą Marynarkę Wojenną, a konkretnie przez Morską Jednostkę Rakietową. W jej skład wchodzą obecnie 2 dywizjony ogniowe, każdy wyposażony w dwie baterie rakiet NSM.

Pocisk NSM osiąga prędkości poddźwiękowe ale jest tak zwanym sea-skimmerem co oznacza, iż po wykryciu celu leci na niskiej wysokości nad wodą, przez co bardzo utrudnione jest jego wykrycie oraz skrócony czas na skuteczna obronę. NSM ma zasięg około 180 kilometrów i przenosi głowicę o masie 125 kg.