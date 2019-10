Atlantycka wojna celna niepokoi Paryż, który chce poparcia w sporze z USA całej UE. Francuscy eksporterzy proszą o rozejm

Początek „wojny handlowej” między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską ogłosiła już rzecznik rządu francuskiego Sibeth Ndiaye. Po korzystnym wyroku WTO Stany Zjednoczone nakładają 18 października na europejskie towary cła w wysokości 7,5 miliarda dolarów (6,8 miliarda euro).

Chodzi o dotacje europejskie dla konsorcjum Airbusa kosztem konkurencyjności dla Boeinga. Wyrok Organizacji Handlu zapadł po 15 latach, a prezydent Trump skomentował go określeniem „piękne zwycięstwo”.

Natychmiast nałożył cła wyrównawcze, a karne taryfy oznaczają 10% na europejskie samoloty, 25% na wina, whisky, sery, kawę i oliwki. Najbardziej ucierpią Francuzi.

Waszyngton oskarżył o nieuczciwe praktyki handlowe wobec Boeinga Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Hiszpanię, które udzielały dla Airbusa nielegalnych dotacji i wprowadzone restrykcje dotyczą właśnie tych krajów.

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019