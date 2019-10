Będzie kolejny pozew Konfederacji wobec „Wiadomości” TVP? Dowiemy się dziś o 12.30

Poseł Konfederacji, Jakub Kulesza zasugerował, że możliwy jest kolejny pozew przeciwko „Wiadomościom” TVP. Szczegóły poznamy dziś podczas konferencji w Sejmie.

Jakub Kulesza zasugerował we wpisie na Twitterze, że prawdopodobnie będziemy świadkami kolejnych procesów wytoczonych przez Konfederację „Wiadomościom” TVP.

– Dzisiejszy materiał „Wiadomości” TVP nadaje się na kolejne pozwy. – czytamy.

Po emisji „przeprosin” na antenie publicznej telewizji, poseł zarzucił TVPiS, iż uprawia propagandę.

Kulesza zapowiedział na dziś na godzinę 12.30 konferencję prasową w Sejmie, która będzie poświęcona tej kwestii.

Co by nie mówić o nieudolności rządu PiS, to w taniej propagandzie są pierwsza klasa. Nie mogą jednak stać ponad prawem. Dzisiejszy materiał @WiadomosciTVP nadaje się na kolejne pozwy. Szczegóły jutro o 12:30 na konferencji prasowej w Sejmie.

— Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) 3 października 2019