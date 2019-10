Dzban roku! Lewicowy aktywista Dawid Winiarski straszy: „Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas” [VIDEO]

Dawid Winiarski to aktywista, który jest znany z protestów pod TVP. Ostatnio zamieścił na Twitterze szokujący wpis. „Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas” – stwierdził Winiarski. Wpis ten miał być komentarzem do próby podpalenia katedry w Meksyku.

Zwolennicy aborcji chcieli przed kilkoma dniami podpalić katedrę w Meksyku. Ich zamiary zostały jednak udaremnione przez wiernych oraz policję. Demonstranci domagali się przede wszystkim pełnej legalizacji aborcji, która jest nielegalna w większości stanów Meksyku.

W ocaleniu świątyni ogromną zasługę mieli wierni. Zwołali się oni przez media społecznościowe, a następnie zgromadzili przed drzwiami katedry.

Głos w sprawie zabrał Dawid Winiarski. Aktywista ten skomentował zdarzenie na swoim profilu na Twitterze.

– Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas – napisał aktywista.

Niektórzy internauci zareagowali na wpis z oburzeniem.

– No i mamy inkwizycję XXI wieku. A taki nowoczesny, wypacykowany, światowy… A średniowiecze i kiełbie we łbie. Podżeganie do morderstwa, jakbyś nie wiedział jest karalne.

– Oaza tolerancji i walki z mową nienawiści. Stałeś się tym z czym „walczysz” dzieciaku.

– Choćby ci żyłka pękła, to Kościół i Księża istnieli będą. Bóg jest silniejszy od szatana, który cię opętał! – to tylko niektóre głosy, jakie można znaleźć pod wpisem Winiarskiego.

Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas! — Dawid Winiarski (@dawidjwiniarski) October 2, 2019

No i mamy inkwizycję XXI wieku. 🤣 A taki nowoczesny, wypacykowany, światowy… A średniowiecze i kiełbie we łbie. 🤦‍♀️

Podżeganie do morderstwa, jakbyś nie wiedział jest karalne. — MagdaLen ✝️🇵🇱 (@MagdalenaLewa11) October 3, 2019

Oaza tolerancji i walki z mową nienawiści. Stałeś się tym z czym "walczysz" dzieciaku. — Leon_Krejn 🇵🇱 (@LeonCrane11) October 3, 2019