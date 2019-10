Eko-faszyści znów w akcji! Zabiorą nam słońce i będą nas podtruwali. Zobacz, co planują rządy kilku krajów

Rządy kilku krajów zapowiedziały, że chcą rozpylać w atmosferze chemikalia, które mają pomóc ograniczyć zmiany klimatyczne. W ten sposób wydaje im się, że zapanują nad pogodą.

Te plany urzeczywistniają jedną z największych teorii spiskowych związanych z globalnym ociepleniem, tzw. chemtrails, czyli smugi chemiczne. Jak widać nie jest już tylko wymysł, a rzeczywistość.

Uniwersytet Harvarda chce przeprowadzić długoletni eksperyment geoinżynieryjny. Ma on polegać na blokowaniu ilości promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, co ma spowodować ochłodzenie naszą planetę i powstrzymać postęp globalnego ocieplenia.

Harvard chce się wzorować na emisji wulkanów, których gazy i pył zasłaniały promienie słoneczne. Będzie ciemniej na ziemi i będziemy jeszcze bardziej podtruwani. Coraz więcej będzie ludzi cierpiących na depresje pogodową. Nie wiadomo, jak to się odbije na rolnictwie, na roślinach, na warzywach, wiele z nich wymaga dobrego nasłonecznienia.

Rząd USA planuje wysłanie 100 samolotów, które odbędą od 4 tysięcy do 60 tysięcy lotów w ciągu roku po całej planecie, rozsiewając w atmosferze aerozole na wysokości 18 km. Całe przedsięwzięcie ma potrwać wiele lat i zaowocować poważnym ograniczeniem zmian klimatycznych.

Podobną akcje ogłosiły już rządy krajów Azji Wschodniej: Chin, Tajlandii, Korei Południowej i Japonii.

Wiele jednak uczelni i instytutów naukowych protestuje przeciwko tym planom m.in Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, którego naukowcy opublikowali wyniki badań w magazynie „Nature”, twierdząc, że to nie pomoże. Ich badania na podstawie skutków wybuchów wulkanów oraz badania inżynierów z Instytutu Meteorologii Maxa Plancka wskazały, że ten plan przyczyni się do ograniczenia wegetacji roślin i zmniejszenia plonów.

Źródło: GeekWeek.pl