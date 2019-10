Korwin przypomniał okropne materiały polskich mediów o Kornelu Mazowieckim. Zaznaczył też co łączyło go z ojcem premiera

Janusz Korwin-Mikke w poście na Facebooku poinformował, że nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystościach pogrzebowych Kornela Morawickiego, ale zaznaczył, że zdążył być na Mszy za jego duszę. W dalszej części przypomniał jak jeszcze niedawno pisały o ojcu premiera poszczególne media w Polsce.

„Zmarł Kornel Morawiecki. Nie mogę być na Jego pogrzebie – ale zdążyłem być na Mszy za Jego duszę. Był to wieczny opozycjonista, wielki patriota, odznaczony przed śmiercią Orderem Orła Białego… – Tak głoszą o Nim wszystkie media. A co było parę tygodni przed śmiercią? A tedy to był… ‚ruskim agentem’…” – przypomniał Korwin.

Jeden z liderów Konfederacji wymieniał kolejne teksty poszczególnych mediów. Oto materiały jakie przedstawił:

NEWSWEEK podawał z przekąsem: „Morawiecki senior przekonuje, że nie jest rosyjskim agentem wpływu”.

podawał z przekąsem: „Morawiecki senior przekonuje, że nie jest rosyjskim agentem wpływu”. FAKT pisał: „Ciepłe słowa na temat Rosji i Władimira Putina, jakie regularnie padają z ust ojca premiera, wielu wprawiają w osłupienie. Doprowadziły również do tego, że Zjednoczona Prawica zamknęła swoje listy wyborcze na kandydatów Wolnych i Solidarnych. – Jarosław Kaczyński powiedział mi, że jednym z powodów tego, że nasi kandydaci nie mogą się znaleźć na listach Zjednoczonej Prawicy są moje poglądy na temat Wschodu, na temat Rosji – tłumaczył w rozmowie z naTemat.pl ojciec premiera”.-

Dalej zaznaczył, że „śp. Kornel Morawiecki to człowiek z lewicowej bajki – czyli o poglądach odwrotnych niż moje”. A co łączyło obu panów? Ano to, że ojciec premiera Mateusza Morawickiego podobnie jak Korwin dążyli do „realizmu w stosunkach z Rosją”.

„Dlaczego? Dlatego, że polityka państwa musi być niezależna od poglądów politycznych. Można się całkowicie różnić w poglądach, co jest dobre dla Polski – ale polityka zagraniczna, takie manipulowanie, by Polska miała zagwarantowane bezpieczeństwo, potęgę, wreszcie rozrost – to inna sprawa. Można się z żoną zażarcie kłócić o wychowywanie dzieci – ale zabezpieczenie bytu rodziny nie może być dyskusyjne.

I dlatego to, że ludzie o przeciwnych poglądach politycznych mają taki sam stosunek do Rosji, dowodzi, że nam chodziło o państwo. O rację stanu. Tymczasem obecna czereda głupków prowadzi Polskę do katastrofy – i jeszcze śmie nam zarzucać, że działamy wbrew racji stanu właśnie ” – tłumaczył Korwin.