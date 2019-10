Nawet wyborcy PiS nie chcą Kaczyńskiego jako premiera [SONDAŻ]

Coraz częściej pada pytanie o to, kto powinien zostać premierem w przyszłym rządzie, jeśli PiS zwycięży wybory z samodzielną większością w Sejmie. Czy będzie to Jarosław Kaczyński? Okazuje się, że nie tylko przeciwnicy PiS by tego nie chcieli.

Z panelu Ariadna wynika, że sam Jarosław Kaczyński jako kandydat na premiera nie ma poparcia w społeczeństwie. Stanowisko tylko trochę łagodnieje, jeśli pyta się o to zwolenników PiS.

– Czy Jarosław Kaczyński powinien zostać premierem jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory parlamentarne? – brzmiało pytanie. Badanie nie pozostawia wątpliwości.

„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 14 proc. badanych, zaś zaledwie 10 proc. „raczej tak”. „Raczej nie” odpowiedziało 16 proc. ankietowanych, natomiast „zdecydowanie nie” aż 33 proc. 27 proc. uważa, że „trudno powiedzieć”.

Przy spojrzeniu na preferencje wyborcze badanych, wiele się nie zmienia. W przypadku zwolenników PO 63 proc. jest przeciwna Kaczyńskiemu jako premierowi, zaś poprzeć go zadeklarowało 24 proc. Z kolei wśród zwolenników PiS różnice maleją, jednak wciąż przeważa opinia „na nie”. 37 proc. zwolenników PiS jest przeciwnych Kaczyńskiemu na stanowisku premiera, 34 proc. popiera jego kandydaturę.

Źródło: o2.pl