Patryk Jaki robi to samo co „mordy zdradzieckie”. Chce donosić na Polskę w Brukseli. Ostra riposta Roberta Winnickiego [VIDEO]

Patryk Jaki z dumą zapowiada, że szykuje piękny donos na Polskę. Tłumaczy na różne języki „taśmy Neumanna”, by donieść do Parlamentu Europejskiego. Tak wygląda „wiarygodność PiS”, które rzekomo potępiało donosy na Polskę.

– Zaczynam akcję tłumaczenia na różne języki #TaśmyNeumanna dla wszystkich w PE, aby zrozumieli dlaczego w PL potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Specjalną paczkę dostanie z pozdrowieniami @TimmermansEU bo szef klubu POKO „gwarantował”, że Sądy zrobią tak jak on chce – napisał na Twitterze Patryk Jaki.

Ostro skomentował zamiar donosu na Polskę jeden z liderów Konfederacji, poseł Robert Winnicki. – W ogóle proszę przetłumaczyć na wszystkie języki każde g..no, które w Polsce wypłynie w sferę publiczną. Czemu nie? Wszyscy na pewno będą nas poważniej traktować za granicą – stwierdził Winnicki.

– Jesteście z PO jak idealne, lustrzane odbicie. Niemądre dzieci biegające do „starszych braci” na skargę – dodał poseł Winnicki.

– Jakie nieładne jest to donoszenie za granicą, prawda? – skomentował Stanisław Żerko.

Co ciekawe, PiS rzekomo potępia takie praktyki. – Ci, którzy donoszą na Polskę, powinni się wstydzić – mówiła Beata Kempa. – Przedstawiciele totalnej opozycji postawili sobie za cel donoszenie na Polskę – przekonywała Jadwiga Wiśniewska.

– To się powtarza. To jest też ten nawyk donoszenia na Polskę za granicę. W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. I to jest właśnie nawiązywanie do tego. To jest jakby w genach niektórych ludzi, tego najgorszego sortu Polaków, no i ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny, bo czuje się zagrożony – mówił sam Jarosław Kaczyński w Telewizji Republika.

