Robert Biedroń ujawnia prawdę o Aleksandrze Kwaśniewskim! Bez tego nie ma co przychodzić do byłego prezydenta

Robert Biedroń był ostatnio gościem „Expressu Biedrzyckiej”. W czasie rozmowy z dziennikarką polityk wyjawił niezwykle ciekawą informację dotyczącą Aleksandra Kwaśniewskiego. Otóż założyciel „Wiosny” powiedział, że nie ma co pokazywać się w domu byłego prezydenta bez dobrego wina.

Kamila Biedrzycka gościła ostatnio w swoim programie Roberta Biedronia. Dziennikarka rozmawiała nie tylko o zbliżających się wyborach parlamentarnych, ale również o sprawach bliższych „zwykłemu człowiekowi”.

– O co chodzi z winem i Aleksandrem Kwaśniewskim? Są plotki, że Wy się na wino umawiacie? Czy to prawda? – zapytała Biedrzycka.

– A na co się można umawiać z Aleksandrem Kwaśniewskim? To jest znawca dobrych win. Jak się pani widzi z prezydentem Kwaśniewskim, to trzeba… Ja się dziś widzę z prezydentem Kwaśniewskim idę tam z dobrym winem, wysokoprocentowym… Tak jak sondaże lewicy, takie wino będzie jak sondaże lewicy – wyjawił Biedroń.

Dziennikarka zapytała w tym kontekście o wewnętrzne sondaże lewicy. Biedroń wyjaśnił żartobliwie: – Mówią, żeby iść do prezydenta Kwaśniewskiego z dobrym winem, bo inaczej mnie nie wpuści.