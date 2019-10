Stanisław Tyszka z Kukiz’15/PSL znalazł sposób na wykluczenie Konfederacji? Chce rozmawiać TYLKO z systemowcami

Stanisław Tyszka z Kukiz’15/PSL chce zorganizować debatę marszałków. Jest to o tyle kontrowersyjny pomysł, że nie wzięliby w niej udziału przedstawiciele wszystkich komitetów, które startują w nadchodzących wyborach.

– Mamy olbrzymi kryzys polskiego parlamentaryzmu. Dzisiaj zaproszę, wezwę do debaty innych wicemarszałków Sejmu, żeby zastanowić się, jaka jest przyszłość parlamentaryzmu. Czy nadal będziemy mieć legislacyjne Pendolino. Jestem otwarty na negocjacje z marszałkiem Terleckim, z marszałek Kidawą-Błońską. Proszę zauważyć, że liderzy partyjni oprócz Kosiniaka-Kamysza boją się stanąć do debaty. W związku z tym jako osoby zajmujące najważniejsze stanowiska państwowe chciałbym, żeby wicemarszałkowie podyskutowali, jaka ma być przyszłość polskiego parlamentaryzmu – powiedział w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz’15/PSL.

Czemu jest to kontrowersyjny pomysł? Byłaby to debata, z której wykluczeni zostaliby reprezentanci Konfederacji i Lewicy. Jeśli chodzi o Konfederację, to może być to celowy zabieg, gdyż po związaniu się Pawła Kukiza z systemowym stronnictwem ludowców, antysystemowi wyborcy K’15 przejdą prawdopodobnie do Konfederatów.

Czy ta „brudna” zagrywka Tyszki się powiedzie? Na ten moment nie padła żadna odpowiedź ze strony reszty marszałków.

Źródło: Radio Plus/300polityka