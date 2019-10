Stopa bezrobocia w USA najniższa od grudnia 1969 roku! Rosną szanse reelekcji prezydenta Trumpa

Stopa bezrobocia po drugiej stronie Atlantyku spadła do 3,5% we wrześniu i jest to najlepszy wynik od 50 lat. Amerykańska gospodarka stworzyła w ubiegłym miesiącu 136 000 nowych miejsc pracy, w sierpniu – 168 000.

Są to znacznie lepsze wyniki od prognoz ekonomistów i dobra wiadomość dla prezydenta Donalda Trumpa, który składał obietnice miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce w czasie kampanii wyborczej.

Stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 4% już w sposób stały. Na rynek pracy w ostatnich miesiącach wrócili nawet Amerykanie, którzy już lata temu wypadli ze statystyk zatrudnienia.

Wrześniowy raport dotyczący bezrobocia jest ważną informacją także dla Banku Centralnego USA, który decyduje o obniżeniu lub utrzymaniu stóp procentowych. Prezes Fed Jerome Powell zauważył, że rynek pracy i konsumpcja gospodarstw domowych to dwie mocne strony amerykańskiej gospodarki, zwłaszcza podczas wojny handlowej z Chinami.

Utrzymanie silnego rynku pracy pomaga częściowo uodpornić gospodarkę USA na kryzys gospodarczy. W drugim kwartale zwolnił jednak wzrost gospodarczy z 3,1% w pierwszym kwartale do 2%.

Departament Handlu ogłosił, że deficyt handlowy USA wzrósł o 1,6%, ale import z Chin dalej spadał w wyniku wojny taryfowej. W handlu z Chinami deficyt spadł o 2,46%.

