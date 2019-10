Student zawieszony na uczelni za… zdjęcie ze śpiącym Żydem. Przypięto mu łatkę antysemityzmu

„Antysemityzm” pełną gębą. Brytyjski student został zawieszony w uczelnianych prawach po tym, jak w popularnej aplikacji randkowej zamieścił… zdjęcie ze śpiącym ortodoksyjnym Żydem w londyńskim metrze.

Autor zdjęcie dokleił Żydowi w okolicach ust flagę palestyńską. Tym samym student pierwszego roku został oskarżony o antysemityzm i tymczasowo zawieszony na uczelni.

Uniwersytet Nottingham Trent, w którym naukę miał zacząć pobierać rzeczony student, skierował sprawę do komisji dyscyplinarnej. Do czasu rozstrzygnięcia, nastolatek będzie zawieszony w prawach studenta.

Na mężczyznę spadła potężna lawina krytyki. Aktorka Ann Oberman uznała nawet, że zdjęcie nawiązuje do „poziomu nazizmu z lat 30.”. Wezwała do przeprosin i „darowizny na rzecz wybranej przez niego organizacji charytatywnej”.

Użytkownicy mediów społecznościowych opisywali zdjęcie jako „haniebne” i „przerażające”. Zarzucili nawet studentowi, że włącza się do wojny politycznej pomiędzy Izraelem a Palestyną.

Głos w sprawie zabrał również rzecznik uczelni: – Rozpoczęliśmy natychmiastowe dochodzenie w momencie, gdy dowiedzieliśmy się o rozprzestrzeniającym się w mediach społecznościowych zdjęciu. Bardzo szybko zidentyfikowaliśmy osobę, która jeszcze nie rozpoczęła pierwszego roku studiów – powiedział.

I dodał: – O kolejnych krokach zdecyduje komisja dyscyplinarna. Chcę zaznaczyć, że jesteśmy dumni z naszej różnorodnej i integracyjnej społeczności, dlatego nie akceptujemy żadnej formy przestępstwa na tle nienawiści, w tym antysemityzmu – cytuje rzecznika BBC.

Poprawność polityczna w pełnej krasie. Oto jak zwykły, niewinny żart, urósł do problemu wagi narodowej.

One of the most vile acts of #Antisemitism we have seen in 2019-a student at TrentUni by the name of Jonathan placed a flag of "Palestine" on the mouth of a Jewish man sleeping on the metro in London…and proceeds to pose for a picture with a huge grin on his face. pic.twitter.com/YhVNmxvnEy

— Judmir (@Judmir3) October 2, 2019