Co dalej z małżeństwem Barbary Kurdej-Szatan? Gwiazda spotkała się ze swoim byłym chłopakiem

Media plotkarskie donoszą, że Barbara Kurdej-Szatan spotkała się ze swoim byłym chłopakiem. Wiele wskazuje, że aktorka doskonale dogaduje się z dawną sympatią. Czy to oznacza, że małżeństwo Kurdej-Szatan przeżywa poważny kryzys.

W ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” zabrali swoich partnerów z programu w rodzinne strony. Dzięki temu widzowie mogli lepiej poznać celebrytów, których zmagania śledzą na ekranie.

Barbara Kurdej-Szatan zabrała partnerującego jej Jacka Jeschke do rodzinnego Opola. Tam dołączył do nich były chłopak aktorki. Celebrytka wciąż darzy go bardzo dużym sentymentem.

– Łukasz był moją pierwszą miłością, bo zaczęliśmy chodzić ze sobą, jak miałam 13 lat – wspomina.

Słowa te bardzo spodobały się dawnej sympatii Kurdej-Szatan, co można było zauważyć w programie. Pierwszy związek gwiazdy trwał 7 lat, a więc nic dziwnego, że wspomina go ona z taką nostalgią.

Barbara Kurdej-Szatan wielokrotnie mówiła, że miłością jej życia jest jednak mąż Rafał.

Źródło: se.pl