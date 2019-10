Członek Konfederacji w sprawie kuriozalnego pozwu za „xD” od Kai Godek. „Daję jej czas na wycofanie się z tej decyzji” [VIDEO]

Przynajmniej dostała lepszy okręg niż Siedlce xD – dokładnie tak brzmiał wpis Pawła Wyrzykowskiego, kandydata Konfederacji, który żartobliwie opisał sytuację Kai Godek. Właśnie za to stwierdzenie otrzymał on pozew i to z kodeksu karnego.

Paweł Wyrzykowski był gościem telewizji NCzas TV. W rozmowie z Dominikiem Cwikłą poruszony został temat Kai Godek oraz pozwu, który otrzymał młody działacz.

Mam nadzieję, że nie będę musiał wszystkiego wykładać „kawa na ławę” bo to by Kaję Godek skompromitowało do cna. Sytuacja jest naprawdę bulwersująca, każdy kto zna kulisy tej sprawy jest zaszokowany – mówi Wyrzykowski.

W związku z tym, iż sprawa jest jeszcze w toku, kandydat Konfederacji nie chce ujawniać szczegółów. Podkreślił jednak, że daje Kai Godek czas na wycofanie się z tej decyzji, a jeśli to nie nastąpi, to wówczas opublikowane zostaną szczegóły oszustwa, jakiego miała się dopuścić.

Mogę zdradzić, że chodzi o organizację konwencji regionalnej w Radomiu, w wyborach do europarlamentu. Nie było komu znaleźć sali, ja zostałem poproszony o pomoc. Początkowo odmówiłem, ponieważ moja narzeczona leżała w szpitalu i musiałem być przy niej. To co się działo później, to […] może pani Kaja Godek pójdzie po rozum do głowy i zejdzie z piedestału megalomanii. Jeśli tak zrobi, to przełknę to i przemilczymy sprawę – podkreślił.