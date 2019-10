Czy Janusz Korwin-Mikke powinien wystąpić w debacie Polsatu? Internauci komentują „Lepszy wyrazisty Korwin niż chłopaki w krótkich spodenkach”

W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, w programie „Gość Wydarzeń” na Polsacie, zostaną przeprowadzone wywiady z liderami pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Z ramienia Konfederacji wytypowano Janusza Korwin-Mikkego, co o dziwo nie spodobało się sporej grupie prawicowych wyborców.

O tym, że to Janusz Korwin-Mikke ma reprezentować pro Polską partię Konfederacja, poinformował sam Polsat. Screen z TV zrobił internauta Rafał z Krakowa i zamieścił go na Twitterze.

Widziales to? Korwin bedzie reprezentowal @KONFEDERACJA_ w @PolsatNewsPL. Czy #Konfederacja chce przegrac wybory? To fatalna kampania! Znowu beda go o Rosje pytac. pic.twitter.com/tUEs7QckWs

