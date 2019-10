HIT! Mężczyzna powstrzymał atak muzułmańskiego nożownika w pociągu! Mocno uderzył go z „główki”. Napastnik złożył się jak scyzoryk! [VIDEO]

To się nazywa odwaga! Mężczyzna udaremnił atak muzułmańskiego agresora z nożem, w pociągu pełnym ludzi. Silnym ciosem głową znokautował arabskiego agresora. Wszystko zostało nagrane.

Jak podaje „Daily Mail” bohaterski mężczyzna podróżował pociągiem do domu, w pewnym momencie zauważył brodatego mężczyznę, bliskowschodniego pochodzenia, który zaczął się awanturować i grozić pasażerom.

Biały mężczyzna na początku chciał rozmową opanować awanturnika, ale ten zaczął się szarpać i chciał wyciągnąć nóż.

Imigrant zaczął krzyczeć w jego kierunku:

– Zabiję cię, jestem z Afganistanu, zabiję cię, dźgnę cię nożem!

Mężczyzna chcący powstrzymać niebezpiecznego nożownika, uderzył go z całej siły głową w nos! Cios był mocarny i Afgańczyk złożył się jak scyzoryk

Pasażerowie jak widzimy na nagraniu zaczęli po tym ciosie wiwatować i chwalić mężczyznę w garniturze za bohaterską ochronę innych pasażerów, których brodaty mężczyzna miał zaczepić i i grozić.

Na następnej stacji policja zgarnęła awanturnika.

Poniżej nagranie.

YES! UK HERO Stops Potential Knife Jihad Attack on Crowded Train!

„Bearded Man” armed with a knife, assaulted, harassed & threatened commuters…’I’ll kill you, I’m from Afghanistan, I’ll kill you”

Finally, a passenger stopped the enricher w/ a headbutt https://t.co/xhj7bkyDVH pic.twitter.com/8IwNPRwXsX

— Amy Mek (@AmyMek) October 5, 2019