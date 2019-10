Krystyna Pawłowicz od teraz jest ekspertem od fryzur! Ambasador USA pierwszym celem posłanki!

Jak sie okazuje Krystyna Pawłowicz to kobieta wielu talentów. Teraz głośno wypowiedziała swoje zdanie na temat fryzury pani ambasador USA. – Do poprzedniej proszę nie wracać – stwierdziła fachowo posłanka PiS.

Posłanka Pawłowicz znana jest z tego, że nie ma oporów by mówić to co myśli. Ostatnio pokazała to po raz kolejny. Dała stylistyczną radę Ambasador USA – Georgette Mosbacher.

Na wpis Ambasador o radości ze zniesieniu wiz dla Polaków, nasza Posłanka postanowiła skomentować jej nawa fryzurę!

Wcieliła się w rolę stylistki mocno komentując fryzurę Mosbacher. Ze szczegółami odniosła się do jej włosów:

– Pani Ambasador ma teraz fantastyczną,odmładzającą ją fryzurę. Do poprzedniej proszę nie wracać. Teraz jest bardzo dobrze – napisała posłanka PiS.

Źródło: Instagram/ Twitter