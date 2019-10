Krzysztof Bosak ostro o Liroyu. „Wspiera systemowca”

Piotr Liroy-Marzec udzielił poparcia kandydatowi Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Kandydatem, który spodobał się „antysystemowcowi” jest Tadeusza Rossa. Innego zdania jest jeden z liderów Konfederacji – Krzysztof Bosak.

O Tadeuszu Rossie Liroy mówił w samych superlatywach.

– To wspaniały człowiek. Twórca kultury, ale też człowiek o dużej kulturze osobistej. Wspaniały samorządowiec, poseł, eurodeputowany, człowiek, za którego nigdy nie musieliśmy się wstydzić – mówił Liroy-Marzec.

Innego zdania o systemowym pośle Platformy Obywatelskiej jest Krzysztof Bosak, lider Konfederacji.

– Liroy zarejestrował się jako kandydat do Sejmu z Kielc. Zamiast prowadzić kampanię w okręgu to wspiera w Warszawie kandydata z… konkurencyjnej i systemowej listy

@KObywatelska. Wobec zerowych szans na sukces listy Liroya zachęcam jego wyborców by oddać głos na @KONFEDERACJA_ – apeluje Krzysztof Bosak na swoim Twitterze.

!

Liroy zarejestrował się jako kandydat do Sejmu z Kielc. Zamiast prowadzić kampanię w okręgu to wspiera w Warszawie kandydata z… konkurencyjnej i systemowej listy @KObywatelska🤦🏼‍♂️ Wobec zerowych szans na sukces listy Liroya zachęcam jego wyborców by oddać głos na @KONFEDERACJA_! pic.twitter.com/L7YbEQmlMt — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 5, 2019

– To ważne by z tą informacją dotrzeć do wyborców w województwie świętokrzyskim ponieważ na karcie wyborczej nie będzie oznaczone, że lista Liroya nie jest ogólnopolska i w związku z tym nie ma ona żadnych szans na sukces! – dodaje.

Źródło: Twitter