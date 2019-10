Lekarze alarmują: Natychmiast przestań palić e-papierosy! „To ogromne zagrożenie dla zdrowia”

Uwaga, to nie są żarty! Lekarze alarmują: stosowanie e-papierosów może być śmiertelnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak się okazuje, dym z nich może prowadzić do skutków podobnych jak przy skażeniach chemicznych czy też wypadków związanych z gazami bojowymi.

W ostatnich tygodniach o e-papierosach zrobiło się głośno m.in. w związku z wynikami badań organizacji Mayo Clinic. Pobrano wówczas testy tkanki płucnej od 17 palących pacjentów. Wyniki były przerażające.

Wygląda to jak zmiana, jakiej można się spodziewać u pracownika, który nieszczęśliwie uległ wypadkowi przemysłowemu, w którym rozlała się duża beczka toksycznych chemikaliów, a ta osoba była narażona na toksyczne opary i oparzenia chemiczne dróg oddechowych – mówi patolog Brandon T. Larsen w rozmowie z „New York Times”.

Jak podkreśla dr Larsen, do tej pory, e-papierosy były traktowane jak coś zdecydowanie mniej groźnego niż typowe palenie tytoniu. Teraz jednak należy bardzo poważnie podejść do badań, ponieważ wszystko wskazuje na to, że e-papierosy wyrządzają straszne szkody w naszym organizmie. Najlepszych przykładem może być fakt, iż u dwóch przebadanych osób, płuca wyglądały tak, jak gdyby zostały po prostu podpalone.

Być może musimy przyjrzeć się bliżej wszystkim związkom chemicznym, a nie tylko olejom, aby dowiedzieć się, które z nich są szkodliwe – stwierdza dr Larsen.

