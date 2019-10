Nie działał ePUAP! Co z dopisaniem się do spisu wyborców?

Od piątkowego wieczoru nie można elektronicznie dopisywać się do spisu wyborców. Nie działa ePUAP i witryna internetowa obywatel.gov.pl. Przerwa techniczna, którą planowano, przeciąga się i trwa znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano.

Zgodnie z komunikatem Centralnego Ośrodka Informatyki, profil zaufany, za pośrednictwem którego można m.in. zmienić okręg, w którym zagłosuje się w wyborach parlamentarnych, miał mieć przerwę techniczną od 22 w piątek do 5 nad ranem w sobotę.

– Uwaga! Dziś od godziny 22:00 do jutra do godziny 5:00 będziemy prowadzić planowe prace serwisowe. Wiążą się one z niedostępnością systemów takich jak Pz.gov.pl, Epuap.gov.pl czy Obywatel.gov.pl. Przepraszamy za utrudnienia z tym związane – poinformowało COI.

Tymczasem minęło południe (godz. 12:35 w momencie pisania tekstu – red.), a witryna nadal nie działa. W gorącym okresie przedwyborczym i ostatnich dniach, w których dzięki ePUAP-owi można uzyskać zaświadczenie umożliwiające głosowanie poza swoim miejscem zamieszkania, to sytuacja skandaliczna, ale i mocno zastanawiająca.

Tylko do wtorku 8 października można dopisywać się do spisu wyborców na obszarze, w którym chcemy oddać głos. By dokonać tego elektronicznie, niezbędne jest założenie profilu zaufanego i zalogowanie się do systemu, który… nie działa.

Do 11 października można natomiast pobierać zaświadczenie w urzędzie gminy, gdzie jest się zameldowanym. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Problem w tym, że jeśli ktoś przebywa setki czy tysiące kilometrów od miejsca zameldowania i nie ma fizycznej możliwości pobrania zaświadczenia, musi dopisać się do spisu wyborców w obszarze, w którym będzie przebywał 13 października.

Od kilkunastu godzin nie można tego dokonać internetowo, więc na ten moment pozostaje osobiste udanie się do urzędu…

AKTUALIZACJA: Około godziny 13, po 15-godzinnej przerwie, ePUAP zaczął działać. Można zatem ponownie elektronicznie dopisać się do spisu wyborców.