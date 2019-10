Poszedł na grzyby i spędził w lesie 3 dni! 76-latek zgubił się podczas grzybobrania

Przez 3 dni trwały poszukiwania 76-latka, który wybrał się na grzyby w gminie Leoncin na Mazowszu. Policjanci użyli śmigłowca, koni, psów i quadów. Ostatecznie mężczyzna został odnaleziony i trafił do szpitala.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny w środę. Wybrał on się na grzybobranie we wtorek ok. godz. 15. Wyruszył z ośrodka dla harcerzy w Starej Dąbrowie (gm. Leoncin), jednak już nie powrócił.

W akcji poszukiwawczej wzięli udział nie tylko funkcjonariusze policji, ale także strażacy. Do poszukiwań użyto także śmigłowca, koni, psów, quadów i specjalistycznego pojazdu – mobilnego centrum wsparcia poszukiwań.

Mężczyzna został odnaleziony w czwartek ok. godz. 21. Oddalił się 1,5 km od ośrodka dla harcerzy. Zaraz po odnalezieniu został przewieziony do szpitala.

