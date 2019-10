Robert Górski ZMASAKROWAŁ Martę Kaczyńską. „Marteczka to im się nie udała”

Twórca „Ucha prezesa” Robert Górski napisał książkę, w której znalazł miejsce na kilka wersów poświęconych Macie Kaczyńskiej, bratanicy prezesa PiS. Znany kabareciarz ostro się z nią rozprawił. Stwierdził m.in., że „ma takie zabawne rozdwojenie jaźni…”.

Postać, która miała przypominać Martę Kaczyńską pojawiła się w jednym z odcinków serialu satyrycznego „Ucho prezesa”. Górski wyjaśnił dlaczego ta postać dłużej nie zabawiła w miniserialu.

– Było mi jej szkoda. Została w gwałtowny sposób osierocona, przedstawiając ją trudno byłoby uniknąć skojarzenia z rodzicami, a tego nie chcieliśmy robić – tłumaczył.

Górski odniósł się też do serii felietonów Kaczyńskiej, które pojawiają się w każdego poniedziałku w tygodniku „Sieci”.

– Ma takie zabawne rozdwojenie jaźni, bo pisze felietony, w których uczy ludzi, jak żyć, a jednocześnie jej życie prywatne to ciąg niebanalnych obyczajowych skandali. Jest moralistko-skandalistką – uderzył niezwykle bezlitośnie i chyba równie celnie w Kaczyńską.

Kabareciarz zwrócił uwagę, że przez pryzmat życia prywatnego Kaczyńska nie wpisuje się w pro-PiS-owski model rodziny.

Pytani o córkę śp. prezydenta i jej skomplikowane życie rodzinne, układy z mężami, którzy okazywali się nie być ojcami jej dzieci, odpowiadają cichym głosem, że no trudno, Marteczka to im się nie udała. I dodał, że być może jej zachowanie to efekt wychowania przez rodziców, którzy jedynaczkę „za mocno trzymali, to im się odwinęła. Często tak jest, że na im krótszej smyczy są dzieci, tym dalej potem muszą odbiec” – czytamy na portalu SE.pl.

Źródło: SE.pl