Rolnicy będą mieli poważny problem! Naukowcy wyhodowali mięso kurczaka na liściach szpinaku

Ci, którzy próbowali, twierdzą, że nie smakuje ani jak kurczak, ani jak szpinak. Pomimo tego jest – z formalnego punktu widzenia – mięsem drobiowym. Mowa o mięsie kurczaka, które zostało wyhodowane na liściach szpinaku. Czy tak będzie wyglądać przyszłość żywienia?

Mięso to ma na razie charakter eksperymentalny. Zostało zaprezentowane w Centrum Nauki Kopernik. Do jego wyhodowania niezbędny był celulozowy szkielet z liścia szpinaku. To właśnie na nim umieszczono komórki mięśniowe kurczaka. Po około 3 tygodniach wyhodowano kawałek mięsa.

Swoją konsystencją mięso przypomina wodorosty. Ma słony posmak, nie wyczuwa się w nim kurczaka ani szpinaku. Zdaniem naukowców, to zupełnie nowy smak.

Eksperci przyznają, że tego typu hodowle mięsa mogą stać się przyszłością przemysłu spożywczego. Wszystko z powodu rosnącej liczby ludności na świecie, a także ze względu na wzrost sprzeciwu wobec hodowli zwierząt. Będzie to wymagało jednak zmiany przyzwyczajeń konsumentów oraz przepisów, albowiem obecnie prawo zabrania podawania ludziom tego rodzaju produktów.

