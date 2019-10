Skandal. Kolejna wolta TVP! Konfederacja znowu na cenzurowanym

Telewizja Polska od dłuższego czasu ignoruje polityków Konfederacji. Szczytem wszystkiego było pokazanie w głównym wydaniu „Wiadomości” sondażu poparcia dla partii politycznych, w którym ugrupowanie to weszłoby do Sejmu i nie pominięcie tego faktu przy omawianiu wyników badania. Teraz negatywne doświadczenie z TVP ma Jakub Kulesza.

– 3 tygodnie temu dostałem zaproszenie od @tvp do @KwadransPolit na poniedziałek 07.10. Cud? Dziś dostałem informację, że zaproszenie nieaktualne :D To nie wina wydawcy. To gołąb pocztowy z wytycznymi Nowogrodzkiej do @tvp_info dotarł w kwietniu, a do #TVP1 zabłądził :P – napisał na Twitterze Jakub Kulesza.

Jak zatem widać politycy Konfederacji są z jakiegoś względu nie wygodni dla TVP. Czyżby chodziło o to, że ugrupowanie to może zagrozić Prawu i Sprawiedliwości?