Szok! Były trener Władimira Kliczki pobity podczas ceremonii ważenia! Leżał nieprzytomny na ziemi [VIDEO]

Co tam się stało? Przed walką Claressy Shields z Ivaną Habazin o mistrzostwo świata doszło do ataku na byłego trenera Władimira Kliczki Jamesa Alego Bashira. Trener został znokautowany, po tym mocarnym ciosie wylądował w szpitalu. Wszytko zostało nagrane.

Jak podaje BBC Sport do tego niebezpiecznego incydentu doszło podczas ceremonii ważenia przed galą bokserską we Flint. Jedną z walk miały stoczyć ze sobą Claressa Shields Ivana Habazin.

Był to niezwykle ważny pojedynek, bo jego stawką było mistrzostwo świata wagi super półśredniej organizacji WBO i WBC.

Jednak ta walka została odwołana przez organizatorów. Wszytko przez brutalny atak na trenera Habazin. James Ali Bashir, który w przeszłości trenował Władimira Kliczkę, podczas ceremonii ważenia wdał się w sprzeczkę słowną z osobą z widowni, wtedy doszło do tragedii.

Gdy trener usiadł na krześle, został zaatakowany przez ciosem od tyłu. Siła ciosu zdruzgotała mu kość policzkową. Były trener Władimira Kliczki od razu upadł na ziemię, a wokół niego pojawiła się kałuża krwi. Ceniony trener stracił też na chwilę przytomność. Wylądował w szpitalu.

Removed my tweet about the #ShieldsHabazin sucker punch.

Seems any tweet with a pinch of criticism related to Shields leads to a lynch mob of activist wackos.

I’ll say this much – as a native of MI, 2 recent incidents like this involving Flint (Leon Lawson, today) is a bad look. pic.twitter.com/UUwErj2FWu

— Michael Montero (@MonteroOnBoxing) October 4, 2019