Szok. Idzie zima! W najbliższym czasie spodziewane są… przymrozki

Wielu z nas miało jeszcze nadzieję na piękne dni w październiku. Nic z tych rzeczy, okazuje się bowiem, że niebawem termometry wskażą temperatury poniżej zera. To skutek napływu arktycznego powietrza znad Skandynawii.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek do Polski przyjdzie ochłodzenie. Najzimniej będzie w górach, tam też spodziewane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Najcieplej zaś ma być w województwach: lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Synoptycy przewidują, że od środy przyjdzie ocieplenie. Temperatura ma wówczas wahać się od ok. 8 st. C.na Podlasiu, do 12 st. C. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Wtedy też spodziewane są opady deszczu niemal w całym kraju.

O tym, że zbliża się ochłodzenie, wiadomo było już od nocy ze środy na czwartek. To właśnie wówczas w Tatrach spadł śnieg. To złe informacje dla turystów. TOPR ostrzega przed trudnymi warunkami na szlakach i prosi o rozważenie rezygnacji z wypraw w wyższe partie gór.

Źródło: fakt.pl, pogodynka.pl