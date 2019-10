W odmętach lewicowego szaleństwa. Trans mężczyzna twierdzi, że lesbijki są transfobiczne, bo nie lubią…penisów [VIDEO]

Lewactwo zaczyna zjadać już swój ogon. Głupota goni głupotę. Najpierw Dr Rachel McKinnon, profesor filozofii, rowerzystka i trans kobieta, zasłynęła w 2018 roku, kiedy przeszła do historii jako pierwsza sportowiec trans, który wygrał Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym UCI kobiet w 2018 roku. Teraz ten facet z przyrodzeniem w kobiecym stroju stwierdził, że lesbijki to transfoby! Bo nie akceptują penisów…

Dr Rachel McKinnon, uważa, że transseksualni mężczyźni są prześladowani przez lesbijki. Jeśli nie słyszałeś o bawełnianym suficie, uważaj się za szczęściarza. Według magazynu „Curve” wyrażenie to zostało „wymyślone przez aktorkę i aktywistkę porno Drew DeVeaux w 2015 roku.

Używa się go w nawiązaniu do tendencji lesbijek cisgender do zewnętrznego włączania i wspierania kobiet trans, by lesbijki chciały z nimi uprawiać seks.

Krótko mówiąc, jeśli jesteś lesbijką i nie pociągają cię transseksualne kobiety, ponieważ nie mają żeńskich narządów płciowych, jesteś transfobią, nie dobrym, uprzedzonym, uprzywilejowanym bigotem płci żeńskiej. Tak proszę państwa tak Ci ludzie myślą…

YouTuber Riley J. Dennis znany w Ameryce trans, nakręcił film, aby wyjaśnić problem jaki mają osoby przebrane za kobiety z penisem, gdy chcą się umówić z lesbijka. I jak one ich dyskryminują.

– Umawiałabyś się z osobą trans? Szczerze? Dam ci sekundę, abyś się nad tym zastanowił. Dobrze? Masz odpowiedź? Cóż, jeśli powiedziałeś „nie”, przepraszam, ale to jest dyskryminujące. Nie zrozum mnie źle, nie mówię, że jesteś okropną osobą, która nienawidzi trans ludzi. W moim życiu prawdopodobnie był taki czas, kiedy powiedziałbym, że nie umówię się z osobą trans. Ale od tego czasu myślałem o tym krytycznie i zmieniłem zdanie. – mówi guru transów w USA.

Chodzi o to, że jeśli lesbijka po prostu dobrze się nad tym zastanowi i zbada swoje wewnętrzne uprzedzenia, odkryje, że nie ma żadnego logicznego powodu, by nie pociągał jej trans…

Tak, jak lesbijki nie pociągają mężczyźni (bo jest LESBIJKĄ) to jeżeli są tolerancyjne to mimo wszytko powinny się spotykać z transami, którzy mają penisy, ale czują się kobietą… Logika lewicowych aktywistów jest zdumiewająca…

Według McKinnona tylko orientacja seksualna „pan”, inaczej znana jako „brak preferencji co do rodzaju partnera seksualnego”, jest moralna.

