Witold Tumanowicz wprost o eko-wariatce Grecie Thunberg. „Jest wytworem ideologii i PR-u. Za pięć lat nikt nie będzie o niej pamiętał” [VIDEO]

Jest wytworem ideologii, wytworem PR-owym określonych grup, które zarabiają spore pieniądze na tym. Za pięć lat już nikt nie będzie o niej pamiętał, ponieważ będzie pięć lat starsza, będzie miała 21 lat – mówi Witold Tumanowicz odnosząc się do fenomenu Grety Thunberg.

W rozmowie z NCzas TV kandydat Konfederacji odniósł się do wybuchu popularności szwedzkiej ekoterrorystki Grety Thunberg. Zdaniem Tumanowicza, dziewczyna jest wykorzystywana do zarabiania dużych pieniędzy.

Szkoda mi jej trochę, że jest tak wykorzystywana. Temat ochrony środowiska jest ważny, ponieważ nie można wylewać dziecka z kąpielą. To, że został on zideologizowany i jest używany przez środowiska lewicy, skrajnej lewicy, to nie znaczy, że nie powinniśmy dbać o czystość mórz, rzek, lasów – podkreślił polityk.

Natura jest konserwatywną wartością o którą trzeba dbać. Natomiast nie można do tego, w żaden sposób, dodawać ideologii, szczególnie tych lewicowych, ekoterrorystycznych. One robią bardzo źle dla sprawy – dodał.