Władimir Putin: „Greta Thunberg to słabo poinformowana nastolatka”

Władimir Putin nazwał Gretę Thunberg słabo poinformowaną nastolatką. Rosyjski przywódca stwierdził, że nie podziela wszechobecnego entuzjazmu wobec Grety Thunberg. Szwedzka nastolatka stała się twarzą protestów klimatycznych na całym świecie. Pytanie brzmi na ile jest to je świadome działanie, a na ile manipulacja dizeckiem i zaplanowana akcja lewicowych aktywistów?

– Nikt nie wyjaśnił Grecie, że współczesny świat jest skomplikowany i złożony – powiedział Putin.

– Mogę was rozczarować, ale nie podzielam entuzjazmu wszystkich na temat przemówienia Grety Thunberg. Macie świadomość, że młodzi ludzie, nastolatki, zwracają uwagę na palące problemy współczesnego świata, w tym ekologię. To słuszne i bardzo dobre. Musimy ich wspierać. Ale kiedy ktoś wykorzystuje dzieci i młodzież do swoich własnych interesów, zasługuje na potępienie – dodał prezydent Rosji.

– Nikt nie wyjaśnił Grecie, że współczesny świat jest skomplikowany, złożony i szybko się zmienia. Ludzie w Afryce i w wielu krajach azjatyckich chcą być tak bogaci jak ludzie w Szwecji. Jak można to zrobić? Czy wykorzystując energię słoneczną, której jest mnóstwo w Afryce? Czy ktoś wyjaśnił, ile to kosztuje? – pytał Putin.

Putin jest drugim światowym liderem, który wypowiedział się nieprzychylnie na temat działalności szwedzkiej aktywistki. Tym samym wywołując na jej twarzy nieprzyjemny grymas.

Pierwszym był oczywiście prezydent USA Donald Trump, po którym fochy 16-latki spłynęły jak woda po kaczce, gdy niespodziewanie pojawił się na szczycie klimatycznym ONZ.

“Nobody explained to Greta that the modern world is complicated and complex.”

Vladimir Putin says he does not “share everyone’s enthusiasm” about Greta Thunberg. The Swedish teenager has inspired millions of young people to take to the streets to highlight the climate crisis. pic.twitter.com/sx87y6Sv3B

