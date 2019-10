Eko-histeria zbiera żniwo. Fanatycy wzywają do jedzenia zwłok i dzieci. Prowokacja, czy prawdziwy postulat? [WIDEO]

Histeria rozpętana przez eko sekty i wykorzystujący je biznes i polityków wchodzi na niebotyczne już poziomy. W czasie spotkania z amerykańską kongresmenką, która wieszczy zagładę świata, wzywano do jedzenia dzieci. Nie można wykluczyć, że była to prowokacja mająca obnażyć szaleństwo ekofanatyków

Lewaczka Alexandria Ocasio-Cortez po tym jak została kongresmenką ogłosiła, że światu pozostało 12 lat na zastopowanie globalnego ocieplenia i powstrzymanie zagłady. Towarzyszyło temu zaprezentowanie „Nowego Zielonego ładu”, który ma całkowicie zmienić światową gospodarkę. Jej szaleńczy projekt podchwycili amerykańscy Demokraci i międzynarodowe organizacje jak choćby ONZ

W USA i Europie zaczęto wykorzystywać dzieci do szerzenia histerii i apokaliptycznych wizji, by zmusić rządy do podjęcia działań. Symbolem tego jak wykorzystane są dzieci jest 16-latka ze Szwecji Greta Thunberg, która zaczęła organizować dziecięce strajki i protesty. Rozhisteryzowana młódź wierzy, że w ciągu 11 lat zginie.

Eko-sekty chcą m.in. całkowitego zakazu hodowli zwierząt, bo te wytwarzają metan, który jest gazem cieplarnianym. Ludzkość ma się przestawić na weganizm i szukać nowych źródeł białka. W Szwecji pojawiły się propozycje, by zjadać ludzkie zwłoki.

Eko-fanatycy wzywają tez do zaprzestania płodzenia dzieci, bo każda nowa istota pozostawia ślad węglowy. Senator Sanders, który ubiega się o nominację Demokratów w wyścigu prezydenckim chce by Stany Zjednoczone na całym świecie fundowały aborcje.

Nie trzeba było długo czekać, by te dwa szaleńcze rozwiązania połączono w jedno. Na spotkaniu z kongresmenka Ocasio-Cortez pojawiła się rozhisteryzowana nastolatka, która zaczęła wzywać do jedzenia dzieci. Amerykańskiej polityk nie bardzo spodobał się pomysł, i zasugerowała komentując później, że dziewczyna ma kłopoty zdrowotne. Nie da się wykluczyć, że wystąpienie dziewczyny było prowokacja mająca pokazać poziom szaleństwa eko fanatyków. Tym niemniej osoby prezentujące podobne poglądy i podobną histerię uczestniczą w amerykańskiej debacie i są zapraszane do programów telewizyjnych.

Kilka miesięcy temu media obiegło nagranie pokazujące jak grupa rozhisteryzowanych, na skraju płaczu 7, 8-letnich dzieci osaczyło senator Feinstein domagając się działań i ratowania im życia. Dzieci zostały przyprowadzone przez swoje nauczycielki. Histeria i szaleństwo będą narastać. Tchórzliwi, oportunistyczni politycy nie zawahają się wykorzystać dzieci, by przeprowadzić rozwiązania pozwalające kontrolować każdy aspekt ludzkiego życia.

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! … We have to get rid of the babies! … We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 3, 2019