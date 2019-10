Hakerski atak na Polskę. O tym właśnie marzą Niemcy

Na oficjalnej stronie jednego z lubuskich powiatów oraz na stronach dwóch portali z lokalnymi informacjami pojawił się fałszywy komunikat o umowie, jaką miał podpisać rząd polski z rządem niemieckim. Ta fałszywa mowa miałaby dawać prawo Niemcom do przejmowania polskich nieruchomości, w których mieszkali przed II wojną światową.

Takiej umowy oczywiście nie ma, a administratorzy stron przyznają, że doszło do złamania zabezpieczeń. Sprawą zajmują się policja oraz służby specjalne.

W tym fałszywym komunikacie jest napisane, że od 1 stycznia 202 r. nastąpi restytucja mienia i zostanie dokonane przejście własności na rzecz obywateli niemieckich, którzy mieszkały na obecnym terytorium Polski do 1945 r.

Nie wiadomo, co to za haker lub hakerzy dokonali tego włamania na strony. To może być jakiś głupi żartowniś albo też ktoś, kogo można nazwać „głodnemu chleb na myśli”.

Nie ulega jednak wątpliwości, że o takim komunikacie marzy wielu Niemców, w tym także niemieccy politycy, chociaż oficjalnie żaden z nich się do tego nie przyzna.

Źródło: TVN24