HIT! Klarenbach odczytuje program gospodarczy Konfederacji. „Czy to nie piękne? Piękne” [VIDEO]

Cóż to za widok był niespotykany. Poseł Jakub Kulesza z Konfederacji gościł w Polskim Radio 24. Tam był przepytywany na okoliczność wyborów przez Adriana Klarenbacha. Dziennikarz w pewnym momencie zaczął odczytywać program gospodarczy Konfederacji.

– PIT 0 procent, do tego dobrowolny ZUS, do tego paliwo 3 zł, proste i niskie podatki, koniec ze sztucznym pompowaniem płacy minimalnej, redukcja zbędnych urzędów i rządowych agencji, znaczące ułatwienia prowadzenia drobnej działalności handlowej, zniesienie kar za handel uliczny, zwiększenie limitów działalności nierejestrowanej, podniesienie limitu po przekroczeniu którego przedsiębiorca musi zarejestrować się na VAT do kwoty 400 tys. zł – zaczął odczytywać.

– Czy to nie piękne? Piękne – wtrącił Kulesza. Nieugięty Klarenbach ciągnął jednak temat dalej: – Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie będą podlegać dłużej pod ustawę o rachunkowości, rozszerzenie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, likwidacja klauzuli obejścia prawa podatkowego, nadanie klauzuli ogólnej wszystkim indywidualnym interpretacjom podatkowym, związanie kwoty wolnej od podatku z minimalnym wynagrodzeniem.

– To jest właśnie program gospodarczy Konfederacji, różnica z innymi ugrupowaniami jest taka, że jesteśmy jedynym komitetem, który ma gotowe ustawy do tych postulatów, które Pan przeczytał. Do tej pory politycy prezentowali puste teczki, po wyborach okazywało się, że żadnych gotowych ustaw nie ma. Sławomir Mentzen przygotował ponad sto projektów ustaw, których część tytułów Pan właśnie odczytał – podsumował Kulesza.